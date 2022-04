Trīs mēnešos Valsts policija fiksējusi 2767 ātrumpārkāpējus

Viņa arī informēja, ka šogad, ja salīdzina ar 2021. gada pirmajiem trīs mēnešiem, kad fiksēti 683 agresīvie braucēji, agresīvo braucēju skaits ir samazinājies. Piemēram, pērn no janvāra līdz martam tika fiksēti 683 agresīvie braucēji, no tiem 484 ir bija par apzinātu sānslīdes izraisīšanu, savukārt šogad trīs mēnešos fiksēti 359 agresīvie braucēji, no kuriem 177 ir bijuši par apzinātas sānslīdes izraisīšanu.