Katru pavasari mēs krāsojam olas, ļaujamies dažādām jautrām izdarībām un priecājamies no sirds, bet diemžēl gadās, ka svētkos mēdzam aizrauties. Krāsojot olas, atkritumos pārvēršam lērumu ar marli, kas būtu noderīgāka labi izmantojama medicīniskiem nolūkiem. Sagatavojam tik daudz ēdamā, ka nespējam ar to tikt galā, un beigās esam sev sagādājuši liekus tēriņus gan brīdī, kad pārlieku ļaujamies pirkšanas kārei veikalā, gan brīdī, kad viss lielais pārvēršas par atkritumiem un jāmaksā par to izvešanu.