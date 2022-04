Videi draudzīga kultūra – utopija vai realitāte?

Boom festivāla komandas primārais mērķis ir atbalstīt zemes atjaunošanos. No sākotnējās idejas par mūzikas un dzīvesstila festivālu viņi ir mainījuši vektoru un nolēma organizēt ilgtspējas projektu visa gada garumā, kura kulminācija ir festivāls. Turklāt festivāls ir veids, kā iegūt resursus, kurus tālāk izmantot zemes atjaunošanai un bioloģiskās daudzveidības veidošanai. Par savām zaļajām iniciatīvām Boom festivāla komanda ar tās dibinātāju Artūru Mendesu (Artur Mendes) priekšgalā ne tikai dabūja vairākus apbalvojumus, bet arī ieguva plašu atpazīstamību un sabiedrības atzinību. Šodien festivāls bauda tik lielu popularitāti, ka nākamā gada festivāla biļetes jau ir izpārdotas.

Viņa ideja ir diezgan vienkārša. Skatuvei ir jāiekļaujas uz velosipēda. Tā varētu šķist neiespējama misija, taču Jūnass un viņa komanda ir pierādījuši, ka tas ir ne tikai iespējams, bet arī var kļūt ļoti populārs. Pat Berlīnes Filharmonija ir pasūtījuši šādu skatuvi koncertiem ārpus telpām. Viņi ir radikāli mainījuši koncertu organizēšanas praksi un to, ka pat klasiska mūzika var tikt izpildīta modernā un ilgtspējīgā veidā.

"Tartu 2024" komanda nav pirmā, kas domā, ka mūsu kultūras pārvaldība vai pasākumi var būt ilgtspējīgāki. Jau tagad ir daudz celmlaužu, kas organizē festivālus un koncertus ilgtspējīgā veidā, vai rada mākslu no tā, ko citi uzskata par atkritumiem. Lai no viņiem mācītos, mēs organizējam Kultuurikompass – forumu, kurā kultūras vadītāji var mācīties cits no cita, dalīties iedvesmā un rezultātos.