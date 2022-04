Aktuālais frontē ⟩ Baidens nobažījies par trešā pasaules kara novēršanu; Makrons rosina Krieviju saukt pie atbildības

Vairāk nekā 200 000 ukraiņu karā zaudējuši mājokli

Ukrainas prezidents atspēko tēzi par Krievijas un Ukrainas kopīgām "vēsturiskām saknēm"

Ukrainas prezidents sacīja, ka Krievija ir parādījusi to, ka izraudzījusies Donbasu par sava uzbrukuma galveno mērķi un grib to iznīcināt. Turklāt okupanti piespiedu kārtā iesauc Doneckas un Luhanskas apgabalu iedzīvotājus savā armijā. "Viņi tos iemet visbriesmīgākajās kaujās, burtiski pretī mūsu aizsardzībai. Viņi sagrauj Donbasa pilsētas un ciemus," sacīja Zelenskis.

Putinu nemulsina fakts, ka mūsdienu Krievija lielākoties ir kādreizējo Zelta Ordas klejotāju cilšu teritorija. Viņš arī nepiemin Holodomoru un represijas pret ukraiņiem 20.gadsimtā, kā arī ukraiņu tautas mēģinājumus izveidot no Maskavas ietekmes brīvu valsti. Putins dēvē Krimu par "sensenu" Krievijas teritoriju, bet nepiemin Kubaņu un citas Krievijas teritorijas Ukrainas pierobežā, kas 20.gadsimta sākumā tika uzskatītas par ukraiņu zemēm. "Tie jau nav retoriski jautājumi. Tas ir jautājums par to, cik bezjēdzīgs ir šis Krievijas Federācijas iebrukums. Cik tas ir pašnāvniecisks visam, ko Krievija it kā "aizstāv". Krievu kultūrai, sakariem ar šo tautu, pat krievu valodai. Krievija to visu izdedzina ar saviem ieročiem," sacīja Ukrainas prezidents.