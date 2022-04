Vērmanes dārzā Lieldienu tirdziņš, kurā piedalās arī Ukrainas amatnieki

Kā informēja gadatirgus rīkotāju "My Expo" pārstāve Maira Ādmine, Lieldienu tirdziņā piedalīsies vairāk nekā 50 vietējie dizaineri, amatnieki un mājražotāji. Viņu vidū arī amatnieki no Ukrainas.

Tirdziņā Ukrainas amatnieki piedāvās pašu darinātas linu somas, sojas ziepes, bērnu rotaļlietas, šalles. Visu to, ko viņi spēja uztaisīt apmēram divu nedēļu laikā, esot šeit - Latvijā. Dalība tirdziņā amatniekiem no Ukrainas ir bezmaksas. "My Expo" no savas puses viņiem piedāvās arī gadatirgum nepieciešamo aprīkojumu, tai skaitā nojumi un galdus.