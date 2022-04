Kā gatavot Lieldienu olas, lai tās būtu arī drošas uzturā?

Izcilas Lieldienu olas var iegūt tikai no labas kvalitātes jēlām olām, tāpēc atceries - Lieldienu olu krāsošana sākas jau tajā brīdī, kad izvēlies olas veikalā vai tirdziņā. Iegādājoties olas, atver un pārbaudi visu iepakojumu - pārliecinies par olu derīguma termiņu un to, vai olu čaumalas ir veselas. Olas vislabāk uzglabāt ledusskapī, taču ir svarīgi olas sargāt no lielam temperatūras svārstībām - temperatūras maiņas var bojāt olu čaumalu, radot mikroplaisas un veicinot baktēriju veidošanos.