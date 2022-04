No kurienes cēlies mīts, ka Ukrainai nav oficiālu robežu?

Sazvērestības teorija par to, ka Ukrainai nav oficiālu robežu, jau vairākus gadus ir populāra Krievijas, Kazahstānas, Gruzijas un citu valstu sociālajos medijos. Šī melu ziņa nav jauna. Kazahstānas faktu pārbaudes centrs FactCheck atklājis, ka cilvēki ar to dalījušies jau kopš 2014. gada, neilgi pēc tam, kad Krievija anektēja Krimu. Senākā ieraksta autors ir kāds Aleksandrs Paņins no vairs neeksistējošā portāla Jaunkrievijas Ziņas. Nesen Latvijā šo melu ziņu izplatīja kāds interneta raidījums. Tā vadītajs saka: