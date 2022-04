Degvielas jaukšana Ventspilī un kuģos notiek gadiem ilgi

Krievija šonedēļ piedzīvoja tehnisku defoltu. Vairāk nekā pusmiljardu eiro starptautiskiem aizdevējiem tā mēģināja maksāt rubļos pēc Maskavas mākslīgi uzturētā kursa. Reālajā tirgū rubļa vērtība ir daudz zemāka, taču Krievijai joprojām pastāv iespēja, kā defoltu novērst - maksājot ar eiro un dolāriem, ko saņem no Rietumvalstīm par gāzi un naftu. Šie Eiropas miljardi Vladimiram Putinam ļauj turpināt karu.

Par sankciju noteikšanu Krievijas naftai Eiropa vēl strīdas. Tikmēr vairāki starptautiski uzņēmumi paziņoja, ka brīvprātīgi atsakās no Krievijas naftas produktu pirkšanas. Tas radīja cerības, ka bizness pats aizies no karojošās valsts. Uz šī fona vētru izraisīja "Bloomberg" viedokļraksts par to, kā degvielas tirgotāji, un konkrēti "Shell", savu solījumu neizmantot Krievijas naftu apiet, izmantojot "latviešu kokteili".