"Pie mums trīs raķetes trāpīja noliktavu telpām, kuras pašlaik karavīri neizmanto, un vēl viena - tehniskās apkopes stacijai. Sākotnējā informācija liecina, ka jau ir septiņi bojāgājušie (četri no viņiem tehniskās apkopes stacijā) un 11 ievainotie, no kuriem viens ir bērns. Viņa stāvoklis nav smags, bet trīs cietušie ir slimnīcā smagā stāvoklī," Kozickis sacījis preses brīfingā.

"Jo es neuzticos Krievijas bruņotajiem spēkiem un Krievijas vadībai. Tāpēc, kā mēs saprotam, fakts, ka mēs viņus atsitām un viņi devās prom, bēga prom no Kijivas, no ziemeļiem, no Černihivas, no tā virziena, tas nenozīmē, ka, ja viņi spēs ieņemt Donbasu, viņi nedosies tālāk uz Kijivu," paskaidroja Ukrainas prezidents.