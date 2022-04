"Jo es neuzticos Krievijas bruņotajiem spēkiem un Krievijas vadībai. Tāpēc, kā mēs saprotam, fakts, ka mēs viņus atsitām un viņi devās prom, bēga prom no Kijivas, no ziemeļiem, no Černihivas, no tā virziena, tas nenozīmē, ka, ja viņi spēs ieņemt Donbasu, viņi nedosies tālāk uz Kijivu," paskaidroja Ukrainas prezidents.