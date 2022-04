ANO cilvēktiesību biroja vērtējumā reālais civilo upuru skaits Krievijas sāktajā karā pret Ukrainu ir krietni lielāks, jo ir apgrūtināta informācijas iegūšana no vietām, kurās turpinās aktīva karadarbība, piemēram, no Mariupoles Doneckas apgabalā, no Izjumas Harkivas apgabalā, no Popasnas Luhanskas apgabalā un no Borodjankas Kijivas apgabalā, no kurienes tiek ziņots par lielu upuru skaitu civiliedzīvotāju vidū. OHCHR visu saņemto informāciju pārbauda, un no šīm vietām saņemtie dati vēl nav apstiprināti un iekļauti kopējā upuru skaitā.