Video ⟩ LTV: Zaporižjas mediķi un brīvprātīgie saņem Latvijas sūtīto pārtiku, medicīnas un higiēnas preces

Zaporižjā Ukrainas dienvidaustrumos vilciens atgādājis vagonu, kurā atrodas humānās palīdzības krava no Latvijas. Latvijas goda konsuls Zaporižjā Jurijs Podgornijs, kura vadībā norit izkraušanas darbi, skaidro: "Saņēmām humāno palīdzību no Latvijas Republikas. Sistēmisku, sapakotu, nepieciešamu gan mūsu slimnīcām, gan humānajiem centriem."

Viņš ir sasaucis visus iesaistītos palīgus, lai visu operatīvi izkrautu, jo izkraušanas darbus jāveic pēc iespējas ātrāk – no raķešu triecieniem nevar būt pilnībā drošs nekur Ukrainā. Kravā no Latvijas piegādātas lielākotes medicīniskās preces slimnīcām. Daļa palīdzības paredzēta arī Ukrainas karavīriem, kas ierakumos tur pozīcijas dažus desmitus kilometru no pilsētas. Kravā atrodas marles, šļirces, dezinfekcijas līdzekļi, humānā palīdzība, konservi un pamperi.