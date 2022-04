Latvijas Banka: sākoties karam, Latvijas iedzīvotāji aktīvāk izņēma skaidru naudu; tagad tendence apsīkusi

Ja ierasti skaidras naudas izņemšanas transakciju skaits nedēļā svārstās ap 80-100 miljoniem, tad pēc Krievijas sāktā kara pirmās divas nedēļas transakciju skaits pārsniedza 130 miljonus. Patlaban jau dažās nedēļas to skaits samazinājies līdz ierastajam līmenim.

Piemēram, nedēļā no 7. līdz 13.februārim skaidra nauda tika izņemta 91,094 miljonus reižu, bet nedēļā no 14. līdz 20.februārim - 90,982 miljonus reižu.

Nedēļā, kurā sākās Krievijas iebrukums Ukrainā, no 21. līdz 27.februārim skaidra nauda tika izņemta 106,235 miljonus reižu, bet divās nākamajās nedēļās - no 28.februāra līdz 6.martam un no 7. līdz 13.martam - skaidra nauda tika izņemta attiecīgi 133,131 miljonu reižu un 131,343 miljonus reižu.