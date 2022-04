Mākslas centrā "Noass" Kanādas eksperimentālā roka trio "Big Brave"

Tad Kanādas skatuvē ļoti labi zināmais mūziķis, producents Efrims Manuels Menuks saskata viņos ko īpašu un uzaicina trio iesildīt savas grupas "Thee Silver Mt Zion" koncertu Monreālā, kam seko ilgāka sadarbība – kopējā turneja ar grupām "Mt Zion" un "Godspeed! You Black Emperor". Gadu vēlāk, kopā ar Menuku jau studijā grupa ieraksta otro albumu "Au De La", ar kuru aizsākas sadarbība ar ietekmīgo mūzikas izdevniecību "Southern Lord Records".

Arī nākamie grupas ieraksti – "Ardor" (2017), "A Gaze Among Them" (2019) un jaunākais "VITAL" (2021) rod dzirdīgas ausis un uzticamus klausītājus, mūzikas apskatnieki ļoti slavē grupas daiļradi, saucot to par trokšņainu, bet inovatīvu.