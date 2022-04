Foto ⟩ Liepājas Leļļu teātrī top izrāde par Dullo Dauku

"Izrādes mērķis ir veicināt emocionāli veselīgas sabiedrības attīstību, parādīt, kā tumsonība, izglītības trūkums, vienaldzība var novest līdz traģēdijai vai padarīt dzīvi neizturamu. Mēs gribam parādīt, kāpēc mūsdienu vērtības ir jāsargā un jāiestājas par tām tad, kad tās tiek apdraudētas. Esmu pārliecināts, ka lasot stāstu "Dullais Dauka", mūsdienu bērnam rodas daudz jautājumu ne tikai par notikumiem, kas ir aprakstīti literārajā materiālā, bet arī par to, kādas attiecības atklāj Sudrabu Edžus. Piemēram, kāpēc māte lūdz skolotāju biežāk pērt savu bērnu? Kāpēc māte ir tik neiecietīga pret Dauku? Vai viņa dēlu nemīl? Kāpēc skolotājs ir tik bargs un vardarbīgs un viņu par to ne tikai neatlaiž, bet arī ciena? Mēs iztēlojamies, ka visi šie jautājumi mūsdienu bērnam var likties ļoti loģiski, taču diez vai pats materiāls uz tiem atbild," spriež režisors.

Ieskicējot jauniestudējuma scenogrāfiju, Inga stāsta: "Viens no izrādes pamatjautājumiem ir – vai zeme ir apaļa? Un to arī apspēlējam scenogrāfijā. "Dauka. Labie jautājumi" scenogrāfijas caurviju forma ir aplis – aplis kā nepārtraukta kustība. Skatuve risināta deviņos apļos, no tiem astoņus veido scenogrāfija, aktieri un skatītāji. Savukārt devītais top izrādes laikā visiem apļiem mijiedarbojoties, gluži kā Saules sistēma ar astoņām planētām un Sauli. Scenogrāfijas akcenta elementi ir vara nokrāsā. Varam piemīt enerģijas pārnešanas, vadīšanas un uzglabāšanas īpašības, un tas filozofiski sasaucas ar izrādes vēstījumu – izprast un tulkot Daukas stāstu mūsdienu kontekstā un mūsdienu cilvēka sapratnē."