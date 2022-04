Šogad konferencē “WindWorks. Rethink Energy” diskutēs par atkrastes vēju Latvijā

“Latvijā ir otrs lielākais atkrastes vēja enerģijas potenciāls Baltijas jūrā, tāpēc neapšaubāmi šis ir viens no virzieniem, kurā jāattīstās, nodrošinot valsts enerģētisko neatkarību. Pēdējā gada laikā ir sperts liels solis šajā virzienā un pēdējo mēnešu notikumi vēl vairāk stiprinājuši politisko gribu atbalstīt vēja enerģiju. Taču ir svarīgi, ka šo enerģijas potenciālu apgūstam gudri, pārdomāti un ilgtspējīgi, nesasteidzot lēmumus un risinājumus,” saka Latvijas Vēja enerģijas asociācijas vadītājs Toms Nāburgs , papildinot, ka konference ir lieliska iespēja pieredzes apmaiņai ar valstīm, kuras ir soli priekšā atkrastes vēja apguvē.

"Vēja parku attīstība ir Latvenergo stratēģiskās uzmanības lokā – saskaņā ar jauno izaugsmes stratēģiju jau uzsākts sauszemes VES projekts, kas paredz vairāku vēja parku izveidi. Priekšdarbi uzsākti arī nākamajam solim – atkrastes vēja parkiem, kas mūsu plānos ir pēc 2025. gada. Šobrīd svarīgākais ir gūt pārliecību par projektu attīstību, pirmkārt, radot skaidrus noteikumus un regulējumus, otrkārt, paralēli pievēršot uzmanību pārvades tīklu attīstībai, to spējai nodrošināt atkrastes vēja parku jaudu pieslēgšanu un tīkla drošuma saglabāšanu. Kā jau atzīmēts dažādās Eiropas līmeņa vēja enerģijas konferencēs, šāds skaidrs redzējums no valsts ir vitāli svarīgs ne tikai komersantiem, bet arī kopējai nozares attīstībai," norāda AS "Latvenergo" attīstības direktors un valdes loceklis Kaspars Cikmačs.