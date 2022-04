Kumulatīvais saslimstības rādītājs sarucis līdz 482,1

Kopumā diennaktī laboratoriski veikti 2338 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 7,4% bija pozitīvi. No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem inficēšanās gadījumiem 34 cilvēki nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 138 bija vakcinēti pret Covid-19.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā sarucis no 547 līdz 482,1 uz 100 000 iedzīvotāju. Pēdējo reizi tas bijis zem 500 gadījumu robežas pagājušā gada 15.decembrī.

Tāpat kopš ceturtdienas septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir samazinājies no 280 līdz 184,8.

Kā norāda SPKC, mirušais bija vecumā no 80 līdz 89 gadiem un bija vakcinēts.

Pēc Lieldienu brīvdienām nedaudz samazinājies slimnīcās ārstēto Covid-19 pacientu skaits

Pēc Lieldienu brīvdienām slimnīcās ārstēto Covid-19 pacientu skaits samazinājies no 473 līdz 466, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotā informācija.

Kopumā pēdējās diennakts laikā Latvijā stacionāros ievietoti 39 Covid-19 pacienti, bet no slimnīcām izrakstīti 37.

No visiem stacionāros esošajiem Covid-19 pacientiem 194 cilvēkiem Covid-19 ir pamatdiagnoze. Tostarp no stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 185 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet deviņi ir ar smagu slimības gaitu.

No visiem 185 pacientiem ar vidēji smagu slimības gaitu 66 pacienti bijuši vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem, 44 - vecumā no 70 līdz 79 gadiem. 29 pacienti ar vidēji smagu slimības gaitu ir 60 līdz 69 gadus veci, savukārt 21 pacients ir vecuma grupā no 90 līdz 99 gadiem.

Pa sešiem pacientiem ir vecuma grupās no 50 līdz 59 gadiem un no 40 līdz 49 gadiem, bet pa četriem pacientiem - 29 līdz 29 gadu vecumā un līdz deviņiem gadiem. Vēl trīs pacienti bijuši vecumā no 30 līdz 39 gadiem un divi - desmit līdz 19 gadu vecumā.

No visiem pacientiem ar smagu slimības gaitu četri bijuši 70-79 gadus veci, trīs - no 60 līdz 69 gadiem un divi - no 70 līdz 79 gadiem.

Kopumā līdz šim Latvijā miris 5701 ar Covid-19 inficēts cilvēks.

SPKC iepriekš aģentūrai LETA skaidroja, ka var būt vērojamas nesakritības mirstības datos - tiem varot būt mēneša vai pusotra nobīde. Informācija par mirušajiem pacientiem tiek apkopota arī no Nāves cēloņu reģistra, kur apkopotas ziņas par pilnīgi visiem nāves gadījumiem, tostarp arī no Covid-19, par kuriem, piemēram, iepriekš nav bijušas ziņas. Savukārt SPKC dati pamatā ir no slimnīcām un pansionātiem, kas ziņo par nāves gadījumiem.

Turklāt ir vēl būtisks skaits cilvēku, kuriem reģistrēts, ka Covid-19 ir bijis nāves iestāšanos veicinošs faktors.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 813 415 cilvēkiem.