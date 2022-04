Foto ⟩ Kā miskastes izvedēja dēls kļuva par vienu no labākajiem pasaulē

Lai arī šogad viena no titulētākajām un slavenākajām NBA basketbola komandām Losandželosas "Lakers" ar līderi Lebronu Džeimsu neiekļuva pat izslēgšanas spēlēs, tās zīmols un vēsture ir daļa no amerikāņu basketbola zelta ēras. ASV izklaides milzis HBO radījis jaunu seriālu "Laiks uzvarēt: "Lakers" dinastijas slavas pieaugums" (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty), kas vēsta par komandas veiksmīgāko posmu 70. gadu beigās un 80. gados.