Rīgas dome dāvina Kijivai 11 autobusus

Kijiva saskaras ar lielu civiliedzīvotāju bēgļu pieplūdumu no karā cietušajām galvaspilsētas piepilsētām - Bučas, Irpiņas, Borodjankas un citām.

20.aprīlī no plkst.12 līdz 20 ziedojumus varēs nogādāt Rātslaukumā, 21.aprīlī no plkst.15 līdz 20 - pie tirdzniecības centra "Spice", un 22.aprīlī no plkst.15 līdz 20 ziedojumus varēs nodot pie tirdzniecības centra "Akropole Alfa". Līdz 22.aprīlim rīdziniekiem ir iespēja ziedojumus atstāt arī sev tuvākajā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra punktā E.Smiļģa ielā 46, Gobas ielā 6a, Ieriķu ielā 43a, Daugavpils ielā 31 un Ziemeļblāzmas ielā 36.