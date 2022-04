Faktomāts ⟩ Vai Eiropā un ASV aug bezdarbs pret Krieviju noteikto sankciju dēļ?

Cenu kāpumu jeb inflāciju diezin vai kāds pēdējā laikā nav izjutis uz savas ādas. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem Latvijā patēriņa cenas šogad martā salīdzinājumā ar 2021.gada martu pieaugušas par 11,5%. Eirozonā gada inflācija martā ir bijusi 7,5% pret pagājušā gada martu. Par Eiropas Savienības valstīm kopumā dati par martu vēl nav apkopoti, bet februārī gada inflācija bija 6,2%. Savukārt ASV martā patēriņa cenas kāpušas par 8,4% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada martu, bet Lielbritānijā - par 7%. Par to, ka cenas ir būtiski augušas, šaubu nav, taču, vai to var saistīt tikai ar pret Krieviju pieņemtajām sankcijām? Nē.

Saskaņā gan ar Eiropas Centrālās bankas, gan ASV Federālo rezervju sistēmas politiku labos apstākļos inflācijai būtu jābūt apmēram 2% vai nedaudz mazākai, un plus mīnus ap šo līmeni tā arī grozījās līdz pienāca 2020.gada pavasaris ar Covid-19 pandēmiju. Sākoties pandēmijai 2020.gada pavasarī bija vērojams inflācijas samazinājums, bet slimības izplatībai turpinoties un ražošanai daudzviet pasaulē bremzējoties, atsevišķos mēnešos bija reģistrēta pat deflācija.

Protams, arī sankcijām ir zināma ietekme uz cenām. Piemēram, būvniecības izmaksas atsevišķās valstīs, tostarp Latvijā būtiski kāpj tāpēc, ka līdz šim noteikti izejmateriāli ir ievesti no Krievijas vai Baltkrievijas. Arī automašīnu cenām gaidāms kāpums, jo paies laiks, kamēr ražotāji pārorientēsies uz citiem tirgiem, no kuriem ievest noteiktus metālus un komponentes. Jāpiebilst, ka vairākās nozarēs sarežģījumus rada nevis sankcijas Krievijai vai Baltkrievijai, bet apturētās izejvielu un produktu piegādes tieši no karā cietušās Ukrainas. Ar nepieciešamību pārorientēt piegādes ceļus šobrīd cīnās daudzas nozares, taču neviena pagaidām nav ziņojusi par pilnīgi neiespējamu turpmāko darbību. Jā, būs nepieciešams laiks, lai mainītu piegādes ķēdes, jā, cenas varētu būt citas, bet ir iespējams pielāgoties.