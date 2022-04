Latvijas mediju telpā pandēmiju nomainījis karš Ukrainā

Analizējot aģentūras LETA monitoringa datus par publikācijām aptuveni 600 Latvijas drukātajos izdevumos un interneta mediju vietnēs laikā no pagājušā gada septembra, redzams, ka kopš pagājušā gada rudens sākuma visaprakstītākais notikums Latvijas medijos ir bijis 21.oktobra vakarā ieviestais gandrīz mēnesi ilgais "lokdauns", kura laikā no plkst. 20 līdz 5 bija aizliegts bez pamatota iemesla pamest dzīves vietu un ieviesti citi ierobežojumi, lai tādējādi mēģinātu novērst slimnīcu pārslodzi. Savukārt jau šogad vislielākā Latvijas masu mediju uzmanība tika pievērsta tam, kas pēc Kijivas apgabala atbrīvošanas no Krievijas karaspēka atklājās Bučas un Borodjankas pilsētā, kam savukārt sekoja Krievijas konsulātu slēgšana Daugavpilī un Liepājā.