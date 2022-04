Foto ⟩ Signes Baumanes jaunās filmas pirmizrāde notiks Ņujorkā

"Ņujorkā notiekošais Traibekas festivāls ir starptautiski nozīmīgs kino dzīves notikums, kura programmā tiek demonstrētas spilgtu, oriģinālu pasaules autoru darbi. Festivāls kopš tā dibināšanas 2003. gadā ir cieši saistīts ar izcilā amerikāņu aktiera, Holivudas klasiķa Roberta de Niro vārdu – viņš ir viens no šī festivāla dibinātājiem. Tā kā audiovizuālo darbu un filmu skaits pasaulē arvien palielinās, palielinās arī konkurences cīņa par šo filmu izrādīšanu nozīmīgos festivālos. Tālab fakts, ka Latvijā veidotā pilnmetrāžas animācijas filma "Mans laulību projekts", ko veidojusi Signe Baumane , piedzīvos pirmizrādi Traibekas festivālā Ņujorkā, ir uzskatāms par tiešām nozīmīgu," par festivālu stāsta Dita Rietuma , Nacionālā kino centra vadītāja.

"Filma uzdod mūžīgo jautājumu – kas ir mīlestība, kā to atrast un saglabāt. Caur galvenās varones Zelmas attiecību stāstiem pētu, kā veidojas mūsu jūtas un emocijas un to, kā to ietekmē bioloģija. Šī ir mana līdz šim ambiciozākā filma – veseli 30 runājoši un dziedoši varoņi! Tas, ka tā atlasīta Traibekas festivāla konkursa programmai un "Mans laulību projekts" pirmizrāde notiks Ņujorkā, man ir gan liels gods, gan mazliet biedējoši – visi zin, cik izvēlīga ir šejienes publika, kas pieradusi pie labākā. Es ceru, ka viņiem patiks šī filma par latvieti Zelmu un viņas grubuļaino ceļu, mēģinot atrast īsto mīlestību!