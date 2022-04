"Positivus" festivāla programmu papildina Asafs Avidans

Izraēlas izcelsmes dziedātāja un dziesmu autora Asafa Avidana muzikālās kompozīcijas un tajās dzirdamais melodiskais vokāls atgādina Dženisas Džoplinas vai Ninas Simonas muzikālo kompozīciju skanējumu. "Reckoning Song", kas tapusi kā viena no pirmajām mākslinieka kompozīcijām 2008. gadā, vēl nesen ieguva uzmanību mūzikas cienītāju vidū pateicoties 2012. gadā DJ Wankelmut veidotajam remiksam "One Day/The Reckoning Song". Dziesmas adaptētais izpildījums ilglaicīgi iekaroja radio topu virsotnes, kā arī ieguva platīna diska apbalvojumus.

Pandēmijas laikā komponētais un ierakstītais jaunākais albums "Anagnorisis" aicinājis mākslinieku pievērsties arī jauniem muzikālajiem meklējumiem un tajā manāmas ietekmes no Deivida Bovija muzikālās darbības, veltot mākslinieka piemiņai jaunizveidoto kompozīciju "Earth Odyssey". Mākslinieks kā vienu no galvenajiem uzstādījumiem albuma tapšanā izvirzīja nepieciešamību itin visas vokalizētās melodijas izpildīt pašam, neatkarīgi no tā, vai tas būtu soulmūzikai raksturīgs kora dziedājums vai melodiskas solo vokalīzes.