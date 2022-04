"Summer Sound" uzstāsies Eirovīzijas dalībnieki - ukraiņu grupa "Go_A"

Grupa interpretē Ukrainas folkloru, ietērpjot to elektroniskās mūzikas skaņās. Tās nosaukums radies no vārda "Go" - kustība, savukārt "A" - sengrieķu "alpha", kas simbolizē atgriešanos pie kultūras saknēm. Tās stāsts aizsākās 2012. gadā, kad skaņu producents Tarass Ševčenko iepazinās ar etno dziedātāju Katerina Pavlenko. Pēc vairāku dziesmu ierakstīšanas viņi saprata, ka ukraiņu folklora un elektroniskā mūzika lieliski sader, savienojot to enerģiju un emocijas īstā skaņu baudījumā.