Viesturs Kairiša spēlfilma "Janvāris" pasaules pirmizrādi piedzīvos Ņujorkā

Filma ir stāsts par astoņpadsmitgadīgiem jauniešiem, kuri tiek ierauti 1991. gada janvāra politiskajos notikumos Rīgā. Filmas varoņi ir bezgala tālu no jebkādas politiskās dzīves, taču apstākļi liek viņiem nonākt politikas un vēstures krustpunktā.

Traibekas filmu festivāls Ņujorkā ir viens no pasaulē nozīmīgākajiem kino festivāliem, kuru dibināja aktieris Roberts De Niro, Džeina Rozentāla un Kregs Hatkofs. Festivāla mērķis savulaik bija atdzīvināt kultūras dzīvi Ņujorkas prestižajā Traibekas (Tribeca) rajonā Manhetenā pēc 2001. gada septembra terorakta un "sniegt pavisam jaunu festivālu pieredzi filmu veidotājiem no visas pasaules, kā arī skatītājiem". Kopš izveidošanas Traibekas festivāls kļuvis par vienu no prominentākajiem festivāliem pasaulē, kurā līdz šim nav tikusi izrādīta neviena Latvijas spēlfilma.