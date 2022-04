"Dzelmē" - spraigs romāns par Latvijas dzelmju noslēpumiem

Tikko apgādā "Zvaigzne ABC" iznākušais Mikus Ozoliņa romāns "Dzelmē" ir neparasts, un kā izrādās, ļoti aktuāls darbs. Aizsācies ar lēni izbaudāmu veiksmīga vīrieša rītu, romāna sižets strauji uzņem apgriezienus, no attiecību drāmas pārtopot par mūsdienīgu politisku spriedzes romānu. Tajā darbojas gan latviešu studenti un NATO karavīri, gan specdienesti no Krievijas, vieni - mēģinot izglābt Rīgu un tās iedzīvotājus no bojāejas, otri - kavējot un sabotējot.