Lieldienas vairāku tūkstošu vērtībā jeb dzērājšoferu nedienas uz Latvijas ceļiem

170 eiro sodu nāksies samaksāt vēl kādam riteņbraucējam, kurš piektdien, 15. aprīlī, Tukuma novada Zentenes pagastā vadīja velosipēdu, būdams 1,62 promiļu reibumā. Savukārt no transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām uz trim gadiem nāksies atvadīties kādam neapdomīgam vīrietim, kuru Tukuma iecirkņa amatpersonas, pildot dienesta pienākumus ceļu satiksmes uzraudzības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā, apturēja 18. aprīlī Tukumā, Meža ielā, vadot automašīnu „Audi A3”. Viņa izelpotā gaisa pārbaudē tika konstatētas 1,09 promiles. Jāpiebilst, ka par minēto pārkāpumu paredzēts arī naudas sods no 850 līdz 1400 eiro.

Vislielākās, proti, 3,46 promiles Lieldienu brīvdienās Zemgalē tika konstatētas sievietei, kura 16. aprīlī ar automašīnu „BMW 530” centās nokļūt no Ķekavas līdz Bauskai un tika aizturēta Bauskas novada Iecavas pagastā. Sākotnēji Reģionālās pašvaldības policijas Ķekavas novada pārvaldes inspektors saņēma informāciju, ka automašīna „BMW 530” ir novietota stāvēšanai, daļēji aizšķērsojot autoceļa A7 brauktuvi. Kā pēc tam sieviete skaidroja – viņa vienu stundu bija nolēmusi transportlīdzeklī pagulēt. Vēlāk aculiecinieki informēja, ka minētā automašīna braucot nevar noturēt taisnvirziena kustību, izraisot vairākas bīstamas situācijas, kā arī teju nobraucot no ceļa braucamās daļas, tāpēc Reģionālās pašvaldības policists pieņēma lēmumu automašīnu apturēt, un drīz notikuma vietā arī ieradās arī Valsts policijas ekipāža. Sarunas laikā tika noskaidrots, ka sieviete sastrīdējusies ar savu vīru, tāpēc devusies uz Bausku pie drauga, bet iepriekšējā vakarā ar draudzeni savās mājās dzērusi brendiju. Policijā par notikušo sākts administratīvā pārkāpuma process, un autovadītāja atstādināta no transportlīdzekļa vadīšanas.