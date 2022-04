Video ⟩ "Cilvēkus, kuri šķērsoja okupantu tehnikas ceļu, vienkārši nošāva ielās un pagalmos."

Motižinas ciemats, kurā dzīvoja Jeļenas ģimene, atrodas 50 kilometrus no Kijivas. Okupanti to sagrāba jau pirmajā kara dienā, kad mēģināja ieņemt Ukrainas galvaspilsētu. Mazajā ciemā iebrauca aptuveni 80 militārie transportlīdzekļi, apzīmēti ar simbolu “V”. Jeļena atminas – cilvēkus, kuri šķērsoja tehnikas ceļu, vienkārši nošāva ielās un pagalmos.

"Tas ir īsts karš! Tie, kuri to nav izjutuši, to nesapratīs. Es pat tagad trīcu. Tu naktīs neguli, neēd, nesaproti, kur atrodies. Tas ir kā briesmīgs murgs, no kura nevari pamosties," viņa stāsta.