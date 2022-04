Aktuālais frontē ⟩ Vācija ar Austrumeiropas partneriem vienojusies par smago ieroču piegādi Ukrainai

Krievijas karaspēks trešdien tikai nedaudz pavirzījies uz priekšu Ukrainas austrumos, ieņemot dažus ciematus un nedaudz pavirzoties Rubižnē un Popasnā, tomēr kopumā pagaidām neparāda spējas sarīkot spēcīgu izrāvienu, analizējot trešdien Ukrainas frontē notikušo, secinājusi ASV bāzētā domnīca "Institute for the Study of War" (ISW).