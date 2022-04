"Es nezinu, ko Krievijas Federācijas aizsardzības ministrs sacīja krieviem. Es zinu, ka viņi jau sen ieņēmuši lielāko daļu Mariupoles. Jūs un es to ļoti labi zinām. Ir mūsu pilsētas daļa, kur pagaidām atrodas mūsu atlikušie karavīri. Viņi tur atrodas," sacīja Zelenskis sarunā ar žurnālistiem pēc Spānijas un Dānijas premjerministru vizītes.

"Mariupoles atbloķēšana ir iespējama vairākos veidos. Ir militārs ceļš, mums tam ir jāsagatavojas, un mēs gatavojamies būt jaudīgi. Un šeit mums ir nepieciešama mūsu partneru palīdzība. Mums pašiem ir grūti, vajag atbilstošus ieročus. Bet mēs par to domājam," sacīja prezidents.

Cita starpā Ukrainai tiks piegādāti tanki T-72 no Slovēnijas, ziņo Vācijas mediji.

Jautāta, vai Vācija tiešām nevar piegādāt Ukrainai smagos ieročus no saviem krājumiem, Lambrehte sacīja, ka tas nav iespējams, ja Vācija vēlas turpināt garantēt savu un savu sabiedroto aizsardzību.

OHCHR no kara sākuma apstiprinājis 703 vīriešu, 429 sieviešu, 44 meiteņu un 63 zēnu nāvi karadarbības rezultātā. Nogalināti ir arī 70 bērni un 1039 pieaugušie, kuru dzimums pagaidām nav noskaidrots, liecina OHCNR publicētais ziņojums.

Lielākā daļa no kara upuriem nogalināti vai ievainoti ar šāviņiem un ieročiem, kuru iedarbība skar plašu teritoriju, piemēram, ar raķetēm, reaktīvajiem daudzstobru mīnmetējiem vai aviācijas bumbām.

ANO cilvēktiesību biroja vērtējumā reālais civilo upuru skaits Krievijas sāktajā karā pret Ukrainu ir krietni lielāks, jo ir apgrūtināta informācijas iegūšana no vietām, kurās turpinās aktīva karadarbība.

Diennakts laikā no Ukrainas uz kaimiņvalstīm bēgļu gaitās devies 50 921 cilvēks, ceturtdien paziņojusi ANO bēgļu aģentūra (UNHCR).

Kopumā kopš 24.februārī sākās Krievijas iebrukums Ukrainā , bēgļu gaitās prom no valsts devušies vairāk nekā 5 085 360 ukraiņu.

Krievijas karaspēks trešdien tikai nedaudz pavirzījies uz priekšu Ukrainas austrumos, ieņemot dažus ciematus un nedaudz pavirzoties Rubižnē un Popasnā, tomēr kopumā pagaidām neparāda spējas sarīkot spēcīgu izrāvienu, analizējot trešdien Ukrainas frontē notikušo, secinājusi ASV bāzētā domnīca "Institute for the Study of War" (ISW).