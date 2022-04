Energoefektivitātes eksperts: vienkāršu ieradumu maiņa var ievērojami ietaupīt elektrību

Virtuve ir viena no telpām, kas ir piepildīta elektroierīcēm, un tās veido nozīmīgu daļu no kopējā elektrības patēriņa. Vairāku virtuves ierīču elektrības patēriņš mainās atkarībā no tā, kā ierīce tiek lietota. Piemēram, elektriskā tējkanna patērēs mazāk elektrības, ja sildelements tiks regulāri attīrīts no kaļķakmens. Tā veidošanās un nepieciešamā tīrīšanas regularitāte ir atkarīga no izmantotā ūdens kvalitātes. Ja pēc ūdens uzvārīšanas tajā manāmas nogulsnes, ir laiks tīrīt sildelementu. Izmantojot tējkannu, ieteicams sildīt tikai tik daudz ūdens, cik būs nepieciešams, kā arī nesildīt mazāk ūdens par noteikto minimālo daudzumu.