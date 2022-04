Fotoreportāža ⟩ Notiek būvdarbi uz Ērgļu ceļa Pierīgā

Autovadītājiem jārēķinās, ka ceļš no Rīgas apvedceļa līdz pagriezienam uz Tīnūžiem var prasīt stundu un 20 minūtes, tāpēc aicinām izmantot alternatīvo maršrutu pa autoceļu Inčukalns-Ropaži-Ikšķile (P10) un autoceļu Ulbroka-Ogre (P5).

Darbus veic AS ACB par līgumcenu 8 373 737,77 miljoni eiro (ar PVN), finansējums nāk no valsts budžeta līdzekļiem. Pārbūves projekta autors ir AS Ceļuprojekts, būvuzraudzību veic SIA Būvju profesionālā uzraudzība. Darbus plānots pabeigt 2023. gadā.