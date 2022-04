Koronavīruss Latvijā: reģistrēti 1133 jauni inficēšanās gadījumi

SPKC informē, ka pagājušajā diennaktī veikti 5970 Covid-19 izmeklējumi. Reģistrēti 1133 jauni inficēšanās gadījumi, no tiem 290 nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, 843 vakcinēti.

Saņemti ziņojumi par 11 mirušajiem (viens cilvēks 50-59 gadu vecumā, trīs 60-69 gadu vecumā, divi 70-79 gadu vecumā, četri 80-89 gadu vecumā, viens 90-99 gadu vecumā), no tiem 5 nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, 6 vakcinēti.

SPKC iepriekš skaidroja, ka var būt vērojamas nesakritības mirstības datos - tiem varot būt mēneša vai pusotra nobīde. Informācija par mirušajiem pacientiem tiek apkopota arī no Nāves cēloņu reģistra, kur apkopotas ziņas par pilnīgi visiem nāves gadījumiem, tostarp arī no Covid-19, par kuriem, piemēram, iepriekš nav bijušas ziņas. Savukārt SPKC dati pamatā ir no slimnīcām un pansionātiem, kas ziņo par nāves gadījumiem.