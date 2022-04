Video ⟩ "Visšausmīgākais ir nāve. Tas, ka nogalina cilvēkus tavā acu priekšā."

Cilvēki esot briesmās ne tikai pašā pilsētā, bet arī tās pievārtē. Krievijas karavīri okupējuši arī citas apdzīvotas vietas Harkivas apgabalā. Artjoms stāsta, ka apstākļi ir tādi kā Bučā, Irpiņā un Gostomeļā. "Tur izvaro sievietes, laupa, nogalina vīriešus. Tas viss notiek arī tur. Kad mēs okupantus, no turienes patrieksim, redzēsim to visu. (…) Netālu, 15 kilometrus no Harkivas, Krievijas fašisti ir jau, precīzi nezinu, droši vien mēnesi. Pazvanīja viena meitene un stāstīja kā slēpušies ar draugu pagrabā. Viņu izvaroja un puisi noslepkavoja. Es joprojām nesaprotu šī kara jēgu, to ko dara krievi," viņš stāsta.