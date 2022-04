Ukrainas amatpersona: Ja būs iespējams, Ukrainas armija sagraus Krimas tiltu

Atbildot uz žurnālista jautājumu, vai Ukrainas bruņotie spēki varētu trāpīt Krimas tiltam, Daņilovs intervijā radio atbildēja: "Ja mums būtu iespēja to izdarīt, mēs to jau būtu izdarījuši. Ja būs iespēja to izdarīt, mēs to noteikti darīsim."