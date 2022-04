Aktuālais frontē ⟩ Krievija pabeidz galveno triecienu virzienu izvēli; Francija piegādās Ukrainai smagos ieročus

Zavodi atrodas uz rietumiem no Izjumas, Dibrovne - uz dienvidiem no tās un tikai pāris desmitu kilometru attālumā no Slovjanskas-Kramatorskas aglomerācijas, bet uz austrumiem no tās Krievijas karaspēks cenšas izsisties no savām teritorijām Doneckas un Luhanskas apgabalā.