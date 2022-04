Aktuālais frontē ⟩ Mariupole varētu noturēties, uzskata Arestovičs

"Drošības apsvērumu dēļ par to nebūs ļoti daudz ziņu. Tomēr mēs turamies pie savām saistībām piegādāt jums šos ieročus," atzīmēja Mišels.

"Un tas ir papildus atbalstam no daudzām ES dalībvalstīm, kas pienāk divpusējā līmenī. Bet ar šo palīdzību nepietiek, mums vajag darīt un mēs darīsim vēl vairāk," uzsvēra Mišels.

"Diemžēl, Krievija ir noraidījusi priekšlikumu noteikt Lieldienu pamieru. Tas ļoti labi demonstrē to, kā patiesībā šīs valsts vadītāji izturas pret kristīgo ticību, pret vieniem no priecīgākajiem un svarīgākajiem svētkiem. Bet mēs saglabājam cerību. Cerību uz mieru, cerību uz to, ka dzīvība uzvarēs nāvi," sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.