Aktuālais frontē ⟩ Ukrainas armija Donbasā atsitusi trīs krievu uzbrukumus

"Mūsu iedzīvotājus mēs nekur nevarējām evakuēt, tas ir pirmkārt. To vienkārši fiziski nebija iespējams izdarīt. Šodien ir karš, un mums ir teritorijas, kur vara lūdzas "Brauciet prom!", bet viņi negrib to darīt," sacīja amatpersona.

Zavodi atrodas uz rietumiem no Izjumas, Dibrovne - uz dienvidiem no tās un tikai pāris desmitu kilometru attālumā no Slovjanskas-Kramatorskas aglomerācijas, bet uz austrumiem no tās Krievijas karaspēks cenšas izsisties no savām teritorijām Doneckas un Luhanskas apgabalā.