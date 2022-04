Sākas Rīgas Fotogrāfijas biennāle

Astoņās starptautiskās izstādēs un izglītības pasākumu programmā biennāles mākslinieki un kuratori aicina apmeklētājus apskatīt izolācijas būtību iespējami dažādās nozīmēs un no jauna mācīties lasīt informāciju, ko sniedz attēls, pauž pasākuma rīkotāji.

Biennāles centrālā izstāde "Ekrāna ēra III: Klusā daba" turpinās 2018. gadā sākto izstāžu ciklu par tehnoloģiju ietekmi uz mūsdienu cilvēka un sabiedrības attīstību. Grupas izstādē piedalīsies 11 mākslinieki no Latvijas, Ziemeļvalstīm, Eiropas un Dienvidāfrikas, un tā norisināsies izstāžu zālē "Rīgas mākslas telpa" no 22. aprīļa līdz 12.jūnijam.

Aprīlī izstādes tiks atklātas arī "Rīgas mākslas telpas" Intro zālē un kultūrtelpā "Smilga". Savukārt maijā un jūnijā durvis biennāles apmeklētājiem vērs Latvijas Fotogrāfijas muzejs, galerija "Look!" un "ISSP Galerija", kā arī vēl viena izstāde tiks atklāta "Rīgas mākslas telpas" Intro zālē.

Savukārt māksliniece Kristīne Krauze-Slucka pilsētas iedzīvotājus un viesus rosinās pārdomāt attēlu lasītprasmi un pētīs digitālās vides ietekmi desmit sabiedriskā transporta pieturvietās laika posmā no 6. jūnija līdz 19. jūnijam.

Rīgas Fotogrāfijas biennāles vadītāja un viena no izstāžu kuratorēm Inga Brūvere atzīmē, ka pēdējo divu pandēmijas gadu laikā dzīve izolācijā jeb "nokāpšana sevī" ir kļuvusi par mūsu jauno realitāti, taču bez pandēmijas to veicina arī straujā tehnoloģiju attīstība, jo izolācijas stāvoklis cilvēkam ļauj izrauties no klātesamības visam un visur, radot sev tīkamu draugu loku un iedomu tēlus pašu radītā vidē.