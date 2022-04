Foto ⟩ "Tautumeitas" izdod jaunu albumu "Skrejceļš"

"Jauni mūzikas stili, žanru savienojumi un neparastas etno mūzikas pērles satiekas šajā albumā un veido to sajūtu, kas rodas, lidmašīnas dzinējiem ieslēdzoties uz skrejceļa,"

Albuma dizainu veidojusi Alise Sondore, tajā iekļaujot vēsmas no šobrīd pasaulē ļoti aktuālās un mūsdienīgās Āzijas. Savukārt grupas mūzikas videoklipos ietverti dziļi latviski un senās tradīcijās balstīti simboli un sižeti, un pēc grupas teiktā "pats aizraujošākais ir šīs divas pasaules - mūsdienīgo un vēsturisko - savienot caur mūziku. Arī šodien mēs dzīvojam ļoti duālā pasaulē. Mēs saskaramies ar karu Ukrainā - zvērīgu un prātam neaptveramu nežēlību, par kādu daudzi no mums dzirdējuši vien dziesmās un priekšteču stāstos. Un šodien mēs dziedam šīs dziesmas ar vēl lielāku jēgu - lai vienotos, dziedinātos un paustu nostāju!"

Vienu no albumā iekļautajām dziesmām "Rūžiņu duorziņā" grupa velta Ukrainas iedzīvotājiem: "Mēs to veltām tiem, kas šobrīd pārdzīvo neizsakāmas sāpes, šķiroties no saviem brāļiem un māsām, bērniem un dzīvesbiedriem, vecākiem un vecvecākiem, visiem, kas zaudē savas mājas un rāda piemēru visai pasaulei, kā aizstāvēt savu zemi, savas vērtības un savu tautu. Mēs apbrīnojam ukraiņus un caur mākslinieces Terēzes Talitas Rozenblates veidotajām animācijām, godinām Ukrainas tautas simbolus. Brāļi un māsas, mēs jūs jūtam!"