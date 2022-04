Marta nodod emocionālu dziesmu un videoklipu "Filma, ko negribu redzēt"

"Kad Ukrainā sākās karš, es jutos emocionāli sagrauta. Apzinos, ka mani pārdzīvojumi, situāciju vērojot no malas, nav salīdzināmi ar to, ko cilvēki piedzīvo tur, bet tādas bailes, dusmas, izmisumu un bezspēcības sajūtu es vēl nebiju pieredzējusi. Lai kaut uz brīdi sevi atrautu no ziņu lasīšanas, sēdos pie klavierēm, bet tik un tā nevarēju padomāt ne par ko citu. Tā tapa "Filma, ko negribu redzēt" - filma, ko neviens no mums negrib redzēt," komentē mūziķe Marta (Marta Grigale).