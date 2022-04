Pieci iemesli, kādēļ ir svarīgi mācīties un saprast fiziku

Fizika ir mums visapkārt – viss, ko redzam, dzirdam, jūtam un darām, ir saistīts ar fizikāliem procesiem. Zinātkāre ikvienu kaut reizi ir mudinājusi domāt par apkārt notiekošajiem procesiem, it īpaši bērnībā, kad tiek iepazīta pasaule. Gan dažādu skaistu dabas parādību, gan ikdienā ierastu procesu pamatā ir fizikas likumi. Ar to pārzināšanu ir viegli izskaidrot gan to, kā rodas varavīksne vai ziemeļblāzma, gan to, kā darbojas automašīnu drošības jostas, kā bezvadu austiņās var skanēt mūzika un dažādus citus tehniskus procesus.