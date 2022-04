Šuvējs Normans Hartnels radīja deviņus dizaina paraugus, no kuriem astotais bija īstais! Šuvējam bija jārada kas tāds, kurā 26 gadus vecā karaliene var godam nodot kronēšanas zvērestu 8000 viesu, tostarp premjerministru un valstu vadītāju no visas Sadraudzības, klātbūtnē un vairāk nekā 20 miljoniem TV pārraides skatītāju! Jā, uzdevums bija vēl atbildīgāks par Elizabetes II kāzu kleitas radīšanu.

To visu dienu no dienas smalki darināja sešas vislabākās Lielbritānijas šuvējas no karaliskās šūšanas skolas.