Foto ⟩ Venēcijas biennālē atklāts "Skuja Braden" veidotais Latvijas paviljons

Latvijas paviljona Selling Water by the River ekspozīcija sastāv no vairāk nekā 300 porcelāna darbiem un aicina ielūkoties mākslinieču mājās, kā arī paviesoties dažādās to sadzīves zonās. Meistarīgi veidotajos objektos, kas ieņem visneparastākās sadzīves priekšmetu, dabas elementu un cilvēka ķermeņa formas, atbalsojas Baltijas un pasaules mērogā aktuālas sociālas, ekonomiskas, politiskas un kultūras tēmas.