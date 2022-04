Ventspilī gaidāms dueta "Vega Trails" koncerts

Duets "Vega Trails" ir pavisam nesen īstenojusies jau laiciņu divu mūziķu lolota iecere. Proti, tā sastāvā muzicē divu citu, jau labi pazīstamu britu mūslaiku instrumentālās mūzikas kolektīvu dalībnieki – kontrabasists, komponists un ansambļa "Portico Quartet" dibinātājs Mailo Ficpatriks (Milo Fitzpatrick) un saksofonists, trio "Mammal Hands" dalībnieks Džordans Smārts (Jordan Smart). Abu kolektīvu ceļiem gadu gaitā krustojoties, mūziķi iepazina arī viens otru un gluži likumsakarīga nu jau šķiet vēlme tandēmā savienot un iznest priekšplānā basu un melodiju to "nenopulētākajā" veidā.

Smārts "Vega Trails" divvienībā ir ienesis arī atvērtību un gaišumu, un, iespējams, tas zināmā mērā pateicoties faktam, ka bez tenora un soprāna saksofoniem viņš muzicē arī ar basa klarneti un niedres flautu. Palete, ar kuru abi glezno skaņu ainavas, stāsta klausītājiem skaistus, brīžiem melanholiskus, brīžiem pavisam nepiezemētus, bet vienmēr sirsnīgus un patiesus stāstus. Lai arī līdz šim uz "Vega Trails" debijas albumu durvis pavērtas vien spraudziņā – publiskoti singli "Love Your Grace", "Epic Dream" un "Spiral Slow" – īsi pirms dueta viesošanās koncertzālē "Latvija" klajā nāks pilnmetrāžas ieraksts "Tremors in the Static" (6. maijā). Albumu izdod cienījamā izdevniecība Gondwana Records, kuras saimei piederīga ir arī Ventspilī jau viesojusies poļu pianiste Hania Rani un joprojām ar nepacietību gaidītais trio GoGo Penguin. Koncerts Ventspilī būs pirmais "Vega Trails" uznāciens publikas priekšā pēc albuma klajā nākšanas.