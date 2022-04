Kronvalda parkā atsākusi darboties Rīgas lielākā strūklaka

Strūklakas remontdarbu laikā tika konstatēts, ka daļa flīžu nokritušas no pamatnes un bija nepieciešama to atjaunošana. No flīzēm nebija notīrīta iepriekšējā hidroizolācija, un uz tās no jauna bija klāta flīžu līme un hidroizolācija. Tas demontāžas laikā radīja lielāku flīžu zudumu, nekā sākotnēji bija paredzēts, pauž domē. Tāpēc būvniekam, lai pabeigtu flīzēšanas darbus, nācās piegādāt papildu plāksnes.