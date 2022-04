Video ⟩ "Ir civilie - nogaliniet." Pārtvertās Krievijas armijas sarunas atklāj bardaku un kara noziegumus

V1: Koordinātes precizēju, notiek apšaude no liela kalibra ieročiem.

Klausoties pārtverto saziņu no vienībām, kas pirmajās nedēļās uzbruka Kijivai no rietumu puses, atklājas gan koordinācijas trūkumi, gan pārpratumi, gan tehniski brāķi. Vienā no sarunām karavīri ir neizpratnē, kāpēc krievu helikopteri lido virs pašu pozīcijām. Šī saruna turpinās par apšaudi, kas izvērtās ne tā, kā vajadzēja.