Latvijas pasākumu aģentūra "Luka" sensacionāli uzvar Kannu festivālā

Pasākuma "Behind The Spotlight" ideja bija atklāt pasākuma radīšanas aizkulises, uzbūvējot to skatītāju acu priekšā. Viss pasākums tika veidots kā teatrāla, horeogrāfiska izrāde, kurā skatītāji no apmeklētājiem transformējas pasākuma veidotājos.