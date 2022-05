Enerģijas lādiņš dzīves nogurušajiem

Protams, ierakstu caurvij arī Aišpura personisko attiecību stāsts, kas aizsākās vēl pirms četriem gadiem izdotajā grupas albumā "Trīs", — šķiršanās, tukšuma sajūta, ko pamazām aizpildīja jaunas emocijas un sajūtas. Šogad martā aprit gads, kopš Jānis un dziedātāja Aija Andrejeva izveidojuši jaunu ģimeni. "Ja iepriekšējā albumā mums dziedāja basģitārista Kārļa Josta sieva Alise, tad šoreiz spriedām — kam vēl no mums ir sieva?" prezentācijā jokoja Aišpurs, atklājot, ka dziesmu ar zīmīgo nosaukumu un himnisko piedziedājumu "Kopā ir vieglāk" ieskaņojis ar savu jauno laulāto draudzeni.

The Sound Poets "Pie vienas uguns" FOTO: publicitātes

Gandrīz stundu garais ieraksts, starp citu, 14 dziesmas ar producenta Gata Zaķa palīdzību atlasītas no 25, klausītāju ved pa pierastu muzikālu taku — vēl aizvien šur tur jūtama agrīnā britu grupas Coldplay ietekme, eksperimentālās šķautnes atbalsojas islandiešu Sigur Ros, amerikāņu Bon Iver skaņu estētikā, ko grupā ienesuši bundzinieks Pēteris Lunde un bijušais grupas Momend līderis Kārlis Josts. Vairāk nekā citos albumos dzirdams Undīnes Balodes čells, daudzviet klātesošs ir arī stīgu kvartets "Juno" un pūtēju grupa ("Plūst", "Nāc, apgulies zālē man blakus"). Īpaši tas saklausāms ievadskaņdarbā "Ieelpo", kas balstās uz pulsējošas stīgu tēmas, niansētiem klavieru taustiņu piesitieniem un maršējoša bungu solo. "Ieelpo negaisam pāri, tu esi vēl dzīvs," skan pirmie albuma vārdi. Skaņdarbs, kurš iesākas tik pacilājoši un jaudīgi, diemžēl jau pēc pirmās minūtes zaudē attīstību, neviļus liekot aizdomāties — kas būtu, ja izdotos šo kompozīciju izvērst, attīstīt pilnvērtīgāk? Tā varētu būt viena no albuma lokomotīvēm.

Pēc daudzsološā, bet mazuma piegaršu atstājošā ievada seko viens no vadošajiem singliem Rituāls — ritmisks poproka paraugs īru/skotu grupas Snow Patrol tradīcijās ar izteiksmīgu ģitārista Normunda Lukšas solo. Temps tiek noturēts arī ar nākamo dziesmu "Kaut kur starp planētām", kas arī apdzied tāltālas planētas un zvaigznes. Seko albuma tituldziesma — nolaišanās uz zemes — liega folka balāde, izjusta un patiesa atzīšanās mīlestībā. "Mani nebiedē jau sen vairs mūsu tuvums, to nevaru noklusēt," skan dziesmas vārdi. Ja albuma pirmo dziesmu piedziedājumi jums nelikās gana skanīgi, tad visus jautājumus par to, kurš ir šābrīža lielākais piedziedājumu meistars Latvijā, noņem aktuālais singls "Skārienjūtīgs". "Manā klusumā tu skani, vai tu dzirdi arī mani — savā klusumā?" ar pārliecību dzied enerģiskais Aišpurs.