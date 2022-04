Diennakts laikā ceļu satiksmes negadījumos cietuši divi gājēji un divi velosipēdisti

Vēl 15 satiksmes negadījumi reģistrēti Kurzemē, vienā no tiem cietis cilvēks, 12 avārijas bez cietušajiem fiksētas Zemgalē, Vidzemē reģistrēti seši ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem divos cietuši kopskaitā pieci cilvēki, bet divas avārijas notikušas Latgalē, un vienā no tām cietis cilvēks.